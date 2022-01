„Wikitrivia“: Zeitreise durch die Geschichte

Was war früher: die Geburt des französischen Politikers Augustin Robespierre oder jene von „Rambo“? Der Bau des New Yorker Hochsicherheitsgefängnisses Sing Sing oder die Entwicklung von Apple TV? Die Gründung der indischen Post oder des Staates Albanien? Antworten auf diese und andere Fragen müssen Spieler des Wissensspiels „Wikitrivia“ geben, indem sie das jeweilige Ereignis per Drag & Drop korrekt im Zeitstrahl einordnen und damit ihr Geschichtswissen beweisen. Drei Fehler sind erlaubt, dann heißt es „Game Over“.