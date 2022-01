ESA-Wettbewerb: Wer hackt steirischen Satelliten?

Je ausgefuchster, desto besser

Gesucht werden Ideen, wie der Prozessorkern oder die Nutzlast des Satelliten aus der Ferne gekapert werden könnten. Je ausgefuchster die eingereichten Vorschläge sind, umso wahrscheinlicher ist es, zu den Finalisten zu gehören. Die sechs besten Ideen werden Ende Februar ausgewählt und können dann an einer exakten Kopie des OPS-SAT bei der ESA ausprobiert werden. Im Anschluss werden drei Finalisten ihre Angriffsmethoden am echten OPS-SAT im Orbit ausprobieren können: Sie sollen den Versuchssatelliten live auf der Cysat-Konferenz in Paris hacken, die am 6. und 7. April stattfindet.