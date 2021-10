Steirische Technik begleitete „Austronaut“ ins All

„Krone“: 30 Jahre ist es her, dass Franz Viehböck mit dem Raumschiff „Sojus TM-13“ im Rahmen des sowjetisch-österreichischen Projekts Austromir zu seinem mehrtägigen Flug aufbrach. Sie waren damals an dieser Sensation beteiligt.

Otto Koudelka: Wir haben 1985 im Auftrag der ESA ein Satellitenvideokonferenzsystem entwickelt, 1991 ist es dann als primäres Kommunikationsmittel in der Mission eingesetzt worden. Inzwischen finden wir solche Telekonferenz-Möglichkeiten kostenlos in unseren Laptops.