FMA will Krypto-Assets stärker regulieren

Die Aufgabe der FMA sei es nun, diese Grundlagen auch für die Praxis anwendbar zu machen, so Ettl. Aber auch nachhaltige Finanzprodukte bergen Risiken, so müsse darauf geachtet werden, dass in den Produkten auch drinnen ist, was drauf steht, so der Vorstand. „Das ist eine weitere Herausforderung für uns, dass wir gegen sogenanntes Greenwashing kämpfen müssen“, so der FMA-Vorstand. Greenwashing beschädige auf Dauer das Vertrauen der Verbraucher und bringe nicht zu unterschätzende Rechts- und Reputationsrisiken für die Anbieter.