Lukrativer als Bitcoin: Die Krypto-Underdogs 2021

Konkret startete der Shiba-Inu-Coin im August 2020 mit einem Google-Suchaufkommen von 70 Anfragen, im September 2021 waren es bereits 2,1 Millionen - ein Plus von 2,1 Millionen Prozent. Das schnell wachsende Interesse an dem Hunde-Coin sieht man auch an der Kursentwicklung: Der Kurs stieg von 0,0000000003 Dollar auf einen Spitzenwert von 0,000072 Dollar pro Einheit, der am 28. Oktober verzeichnet wurde. Das entspricht einer Wertsteigerung von sagenhaften 2,4 Millionen Prozent. Nach dem Höhenflug hat sich der Kurs des Shiba-Inu-Coins allerdings wieder nahezu halbiert und liegt derzeit bei 0,000038 Dollar.