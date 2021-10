Wer Kryptoassets hat, muss künftig Steuern zahlen

Derzeit gilt nur dann eine Ausnahme von der Behaltefrist für Kryptoassets, wenn sie im Rahmen einer verzinsten Veranlagung gehalten werden. Dann gelten sie als Wirtschaftsgüter. In diesem Fall sind Wechsel in Euro, andere Währungen oder andere Kryptoassets sowie Anschaffungen mit Kryptoassets als Tausch steuerpflichtig. „Das BMF bejaht in solchen Fällen die Anwendbarkeit des besonderen Steuersatzes (27,5 Prozent) für Zinsen und Tauschgewinne, allerdings ohne gesetzliche Grundlage“, heißt es in der Stellungnahme des Finanzministeriums.