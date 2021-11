„Simpsons“-Folge nicht auf Disney+ in Hongkong

Wegen eines Hinweises auf die blutige Niederschlagung von Protesten auf dem Tiananmen-Platz 1989 in Peking ist eine Folge der beliebten US-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ in Hongkong nicht über Disneys Streamingdienst aufrufbar. Nach Hinweisen von aufmerksamen Kunden stellte die Nachrichtenagentur AFP am Montag bei einem eigenen Test fest, dass Episode zwölf der 16. Staffel bei Disney+ in der chinesischen Sonderverwaltungszone fehlt - die Folgen elf und 13 sind hingegen verfügbar.