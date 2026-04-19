Auto krachte in Garten: Erst Baum stoppte Fahrt

Direkt in einer sogenannten Kiss&Go-Zone vor einer Volksschule endete am Samstag um 3 Uhr früh die Fahrt eines Lenkers in Sollenau im Bezirk Wiener Neustadt. Er war aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, über eine Grünfläche und den Gehsteig geschlittert und in die Fassade eines Hauses geprallt. Die Florianis mussten das fahrunfähige Wrack zunächst aus dem Gebüsch befreien und danach bergen. Die Hintergründe zum Unfall werden noch ermittelt.