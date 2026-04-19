Auto krachte in Garten: Erst Baum stoppte Fahrt

Ein Verkehrszeichen gerammt, durch ein Gartentor gebraust, mit einer Überdachung kollidiert und gegen einen Baum gekracht: Zu einem spektakulären Unfall mussten die Einsatzkrafte in Zistersdorf ausrücken – es sollte bei weitem nicht der einzige am Weg ins Wochenende in Niederösterreich gewesen sein...
Mit teils dramatischen Alarmierungen starteten die Rettungskräfte arbeitsreich in das Wochenende – teilweise zum Glück mit glimpflichem Ausgang. In Möllersdorf in Traiskirchen war Freitagnachmittag auf einem unbeschrankten Bahnübergang ein Auto mit einem Zug kollidiert. Der Lenker konnte das Auto aber selbstständig verlassen.
Ins Krankenhaus musste hingegen jener Lenker, der Samstagfrüh in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf mit seinem Wagen zunächst ein Verkehrszeichen rammte, dann ungebremst durch ein Gartentor krachte und anschließend mit Teilen einer Überdachung kollidierte. Erst ein Baum, der durch die Wucht des Aufpralls ausgerissen wurde, stoppte das Auto. Die Rettung brachte den Mann ins Spital, die Feuerwehr sicherte die Überdachung. Ein Alkotest verlief negativ.
Direkt in einer sogenannten Kiss&Go-Zone vor einer Volksschule endete am Samstag um 3 Uhr früh die Fahrt eines Lenkers in Sollenau im Bezirk Wiener Neustadt. Er war aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, über eine Grünfläche und den Gehsteig geschlittert und in die Fassade eines Hauses geprallt. Die Florianis mussten das fahrunfähige Wrack zunächst aus dem Gebüsch befreien und danach bergen. Die Hintergründe zum Unfall werden noch ermittelt.
Ein missglücktes Wendemanöver brachte indes einen Transporter im 60 Kilometer entfernten Krumbach in Schieflage, er drohte über eine Böschung zu kippen. Ein Traktor zog das Fahrzeug auf ebenen Grund.
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