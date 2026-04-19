15-Jähriger fuhr mit Auto der Mama in die Disco

Weil er laut eigenen Aussagen einfach fortgehen wollte, setzte sich ein 15-jähriger Linzer kurzerhand selbst hinter das Steuer. Um zur Disco zu gelangen, schnappte er sich nämlich den Wagen seiner Mama und fuhr die gut 20 Kilometer selbst.
Ein 15-Jähriger aus Linz fuhr in der Nacht zum Sonntag mit dem Pkw seiner Mutter von Linz kommend über die B127 zur Disco Empire in St. Martin. Aufgrund einer anonymen Anzeige konnte der Wagen am dortigen Parkplatz festgestellt werden.
Der Jugendliche zeigte sich geständig und gab an, dass er einfach nur fortgehen wollte. Er wird angezeigt.
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