Fast halbiert: Starker Rückgang bei Asylanträgen

Nur 25 Personen wegen Familienzusammenführung eingereist

Unverändert nur noch ein Randphänomen ist die Familienzusammenführung, seit sie lediglich in Ausnahmefällen gewährt wird. Unter diesem Titel reisten bis Ende März 25 Personen nach Österreich ein. Zur Jahresmitte läuft der Stopp aus und soll durch ein umstrittenes Kontingente-System ersetzt werden. Wie viele Personen ab dann im Familiennachzug nach Österreich kommen können, ist noch nicht bekannt.