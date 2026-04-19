Die Prinzen sagen der Bühne nach 30 Jahren Adieu

Die seit dreieinhalb Jahrzehnten bestehende Popband Die Prinzen hört auf. Die Band habe „nach reiflicher Überlegung“ beschlossen, ihre Karriere „zu einem würdigen Abschluss zu bringen“.
Die Band gehört mit rund sechs Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Popgruppen. Ende 2027 werde es eine große Abschiedstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geben.
„Letzter gemeinsamer Weg“
„Ein letzter gemeinsamer Weg mit unseren Fans. Danach werden wir Prinzen aufhören“, sagte Bandmitglied Wolfgang Lenk zur „Bild“. Ihre größten Hits hatten sie in den 1990er Jahren, darunter „Küssen verboten“, „Alles nur geklaut“ und „(Du musst ein) Schwein sein“.
Ausbildung in Chor
Kennzeichen der aus Leipzig stammenden Band ist ihr A-cappella-Gesang. Die Bandmitglieder wurden beim berühmten Leipziger Thomanerchor ausgebildet.
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