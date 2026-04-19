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Bikerin (61) starb

Tödliche Kollision mit einem Kleintransporter

Oberösterreich
19.04.2026 10:15
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

An der Grenze zwischen Ober- und Niederösterreich kam es am Samstagnachmittag zu einer schweren Kollision zwischen einer Motorradfahrerin und einer jungen Autofahrerin. Dabei kam die 61-jährige Bikerin zu Sturz und erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

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Eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am Samstag gegen 15.30 Uhr ein Motorrad auf der Ramingtalstraße in Penz, aus Richtung St. Peter kommend in Fahrtrichtung Steyr. Eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte zur gleichen Zeit einen Pkw in die Gegenrichtung und bog nach links ab.

Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Motorradlenkerin stürzte und verstarb an der Unfallstelle.

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