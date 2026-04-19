Tödliche Kollision mit einem Kleintransporter

Eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am Samstag gegen 15.30 Uhr ein Motorrad auf der Ramingtalstraße in Penz, aus Richtung St. Peter kommend in Fahrtrichtung Steyr. Eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte zur gleichen Zeit einen Pkw in die Gegenrichtung und bog nach links ab.