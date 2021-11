Partner Amazon: Wirbel um schottische Impfpass-App

Nach fast zwei Jahren Pandemie sind Impfpass-Apps vielerorts alltäglich: Wer ins Gasthaus, Stadion oder auf ein Konzert will, muss einen QR-Code vorzeigen und einscannen lassen. So auch in Schottland, wo eine Passage in den Datenschutzbestimmungen der Impfpass-App für Aufregung sorgt. Darin heißt es, die App zum schottischen Grünen Pass verschicke Daten an Amazon: Datenschützer sind besorgt.