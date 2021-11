Impfpass-Fälscher verkaufen Kundendaten im Darknet

Nicht nur in Österreich, sondern in vielen Staaten der Welt haben sich in der Corona-Pandemie Zutrittskontrollen etabliert. Wer nicht nachweisen kann, geimpft, genesen oder getestet zu sein, darf gewisse Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen. Das sorgt für steigende Nachfrage bei gefälschten Impf-, Test- oder Genesungszertifikaten. Doch die dubiosen Geschäftemacher, die solche Fälschungen auf Telegram oder im Darknet zum Kauf anbieten, verfolgen ihre eigenen Ziele und machen die höchst persönlichen Daten der Käufer zu Geld.