Unfallchirurgen: „DSGVO gefährdet Menschenleben“

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gefährdet nach Ansicht von Unfallchirurgen Menschenleben in der Notfallmedizin. Die Übermittlung von Patientendaten wie Blut- oder EKG-Werte an ein Krankenhaus setze laut der Verordnung die aktive Zustimmung der Betroffenen voraus, was aber bei Schwerverletzten oft nicht möglich sei, erläuterte Dietmar Pennig, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie am Rande eines Fachkongresses in Berlin. „Das ist unverantwortlich!“, kritisierte er.