So „erfüllen“ unsere Bundesländer die Asyl-Quote

Der Migrationsdruck steigt und somit nimmt auch die Debatte um die Unterbringung von Asylwerbern wieder an Fahrt auf. Niederösterreichs Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) verkündete am Mittwoch, dass die Quartiere in Niederösterreich schon voll seien: „Wir haben nicht mehr viel Spielraum.“ Die Bundesländer-Quotenstatistik zur Grundversorgung vom Mittwoch, die der APA vorliegt, besagt allerdings etwas anderes. Wien ist dabei erneut das einzige Bundesland, das seine Quote nicht nur erfüllt, sondern sogar überfüllt.