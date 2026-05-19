Crash mit Traktor: Lenker (87) stirbt am Unfallort

Schrecklicher Unfall in Hausmannstätten bei Graz: Auf einer Kreuzung kommt es Dienstagmittag zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Pkw. Der 87-jähriger Autofahrer wird dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Trotz sofortiger Hilfe stirbt er noch an der Unfallstelle.
Gegen 11 Uhr war ein 71-jähriger Grazer mit seinem Traktor auf der L371 von Hausmannstätten in Richtung Graz unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 87-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung in eine Kreuzung ein. Aus noch unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Zeugen leisten Erste Hilfe
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 87-Jährige aus dem Pkw geschleudert. Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten zwar sofort Erste Hilfe und setzen die Rettungskette in Gang. Dennoch erlag der Mann noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.
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