Crash mit Traktor: Lenker (87) stirbt am Unfallort

Gegen 11 Uhr war ein 71-jähriger Grazer mit seinem Traktor auf der L371 von Hausmannstätten in Richtung Graz unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 87-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung in eine Kreuzung ein. Aus noch unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.