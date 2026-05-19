Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

U-Haft verlängert

Hipp-Erpressung: Ex-Manager bleibt hinter Gittern

Österreich
19.05.2026 17:30
Am Dienstag wurde die Untersuchungshaft des mutmaßlichen Hipp-Erpressers um einen weiteren Monat ...
Am Dienstag wurde die Untersuchungshaft des mutmaßlichen Hipp-Erpressers um einen weiteren Monat verlängert.(Bild: Krone KREATIV/Harald Schume/zVg)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Eine Richterin hat entschieden! Der Verdächtige sitzt wegen Flucht-, Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr weiter ein.

0 Kommentare

Erneut musste sich der 39-jährige dreifache Familienvater Pavel S. Dienstagnachmittag ab 14 Uhr einer Haftrichterin im Landesgericht Eisenstadt stellen. Im Beisein seines Rechtsanwalts Manfred Arbacher-Stöger blieb aber auch diesmal ein Geständnis im Fall der Hipp-Erpressung aus. Trotzdem wird die U-Haft des Verdächtigen um vorerst einen weiteren Monat wegen Flucht-, Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr verlängert. „Geldwerte Mittel für die Freilassung wurden abgelehnt, ich werde eine Haftbeschwerde einlegen“, so der Verteidiger danach zur „Krone“.

Indes warten die burgenländischen Ermittler auf wichtige toxikologische Gutachten. Zum einen geht es um den Inhalt der in Tschechien und der Slowakei vergifteten Babybrei-Gläschen. Dabei ist auch die Menge des beigemischten bluthemmenden Rattengift-Wirkstoffs Bromadiolon entscheidend. Zudem steht die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung des in einem Eisenstädter Supermarkt kontaminierten Hipp-Produktes aus.

Lesen Sie auch:
Auf der Inspektion in St. Gilgen wird der verdächtige Ex-Hipp-Manager stundenlang einvernommen.
Krone Plus Logo
„Bin kein Heiliger“
So lief das lange Verhör des Hipp-Verdächtigen
18.05.2026
Gift-Krimi
Suche nach zweitem Hipp-Glas dauert weiter an
30.04.2026

Das ist quasi wie ein Fingerabdruck oder eine DNA. Denn stimmt die Stoffstruktur mit jener des auf der Terrasse der Eigentumswohnung des gekündigten Ex-Managers des deutschen Nahrungsmittelriesen gefundenen Rattengifts überein, dann ist das ein de facto unmöglich zu widerlegender Beweis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
19.05.2026 17:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Eisenstadt
Familienvater
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
287.977 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
115.911 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
84.386 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1543 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
747 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
640 mal kommentiert
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Mehr Österreich
Schock in der Luft
Notfall an Bord zwingt AUA-Maschine zur Landung
Nach Drama in Osttirol
Tödliche Kuhattacke: Erste Konsequenzen gezogen
Krone Plus Logo
„Situation eskalierte“
Im Flugzeug gefangen: Prozess um Horror-Reise
Licht am Tunnelende
Erste Durchfahrt durch den Semmering absolviert
Erste Hilfe vergebens
Crash mit Traktor: Lenker (87) stirbt am Unfallort
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf