Erste Durchfahrt durch den Semmering absolviert

Vier Todesopfer und bauliche Hindernisse

Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Vor allem die ständig wechselnden Gesteinsschichten verlangten den Beteiligten viel ab. „Sowohl vertikal als auch horizontal gab es immer wieder große Herausforderungen“, erklärt Gernot Nipitsch, stellvertretender Projektleiter. Erfahrungen daraus wurden jedoch genau dokumentiert und gelten nun weltweit als wertvolles Handbuch für künftige Tunnelprojekte. Leider verloren auch vier Männer während der Arbeit ihr Leben.