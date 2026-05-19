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Licht am Tunnelende

Erste Durchfahrt durch den Semmering absolviert

Niederösterreich
19.05.2026 18:00
Letzte Arbeiten an der Innenverschalung laufen noch, dann geht es in den finalen Endausbau mit ...
Letzte Arbeiten an der Innenverschalung laufen noch, dann geht es in den finalen Endausbau mit der Gleisanbringung.(Bild: Krone KREATIV/ÖBB/Ebner Doris Seebacher )
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Noch gibt es keine Gleisanlagen im Semmeringbasistunnel, der im Dezember 2029 für den Bahnverkehr geöffnet wird. Die erste Durchfahrt mit dem Bus wurde jedoch bereits erfolgreich gemeistert. 

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Ein mulmiges, zugleich aber beeindruckendes Gefühl erlebten gestern jene Personen, die den Semmeringbasistunnel erstmals vollständig durchfahren durften. Zwar noch nicht mit dem Zug, dafür aber mit Bussen – 27 Kilometer lang durch den Berg, stellenweise bis zu 800 Meter tief unter der Erde.

Besonders emotional war der Tag für ÖBB-Chef Andreas Matthä, der bereits beim Spatenstich im Jahr 2012 dabei war. Ebenso Nationalratsabgeordnete und Tunnelpatin Doris Bures, damals noch als Verkehrsministerin.

Bauzeit insgesamt: Von 2012 bis 2029
Bauzeit insgesamt: Von 2012 bis 2029(Bild: Doris Seebacher)
Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 4,2 Milliarden Euro.
Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 4,2 Milliarden Euro.(Bild: Doris Seebacher)
Noch fehlen die Gleisanlagen, die in den nächsten drei Jahren eingebaut werden.
Noch fehlen die Gleisanlagen, die in den nächsten drei Jahren eingebaut werden.(Bild: Doris Seebacher)
Momentan laufen noch die letzten Arbeiten an der Beton-Innenschale.
Momentan laufen noch die letzten Arbeiten an der Beton-Innenschale.(Bild: Doris Seebacher)
Projektleiter-Stellvertreter Gernot Nipitsch lobt die professionelle und harte Arbeit der ...
Projektleiter-Stellvertreter Gernot Nipitsch lobt die professionelle und harte Arbeit der Tunnelarbeiter, die neun Tage am Stück arbeiten und danach fünf Tage frei haben.(Bild: Doris Seebacher)
Da, wo jetzt das Auto fährt, wird demnächst mit dem Einbau der Gleisanlage begonnen.
Da, wo jetzt das Auto fährt, wird demnächst mit dem Einbau der Gleisanlage begonnen.(Bild: Doris Seebacher)
ÖBB-CEO Andreas Matthä, ÖBB-Infrastrukturvorstand Judith Engel, Nationalratsabgeordnete und ...
ÖBB-CEO Andreas Matthä, ÖBB-Infrastrukturvorstand Judith Engel, Nationalratsabgeordnete und Tunnelpatin Doris Bures, Mobilitätsminister Peter Hanke und Projektleiter Gerhard Gobiet.(Bild: Doris Seebacher)

„Der Tunnel markiert einen historischen Meilenstein auf unserem Weg, das Bahnland Nummer eins Europas zu werden“, betonte Matthä. Mobilitätsminister Peter Hanke hob vor allem die wirtschaftliche Bedeutung hervor: „Rund 1200 Menschen arbeiten regelmäßig an dem Projekt, jeder investierte Euro bringe eine fünffache Wertschöpfung.“ Insgesamt fließen 4,2 Milliarden Euro in den Bau.

Vier Todesopfer und bauliche Hindernisse
Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Vor allem die ständig wechselnden Gesteinsschichten verlangten den Beteiligten viel ab. „Sowohl vertikal als auch horizontal gab es immer wieder große Herausforderungen“, erklärt Gernot Nipitsch, stellvertretender Projektleiter. Erfahrungen daraus wurden jedoch genau dokumentiert und gelten nun weltweit als wertvolles Handbuch für künftige Tunnelprojekte. Leider verloren auch vier Männer während der Arbeit ihr Leben.

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Seit dem historischen Durchschlag Ende 2024 laufen die Arbeiten auf Hochtouren weiter: technische Ausrüstung, Beton-Innenschalen und bald auch Gleisanlagen samt modernster Technik. Denn der Zeitplan steht fest: „Im März 2029 starten wir mit den Testfahrten“, so Projektleiter Gerhard Gobiet. Im Dezember soll der erste Zug verkehren. Und dann kann man mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h in nur einer Stunde und 50 Minuten von Wien nach Graz düsen.

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