Nach sechs Opfern erschoss sich Angreifer selbst

Der bewaffnete Angreifer habe sich erschossen, nachdem er von der Polizei eingekreist worden war, berichtete die Nachrichtenagentur IHA am Dienstag. Bei den weiteren Getöteten handelt es sich den Berichten zufolge um den Besitzer eines Restaurants und einen Mitarbeiter, einen Hirten, der in der Nähe seine Tiere hütete, und einen Lkw-Fahrer an einer Tankstelle. Es blieb unklar, wer das sechste Opfer war.