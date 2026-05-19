Blutbad in der Türkei
Nach sechs Opfern erschoss sich Angreifer selbst
Nach wie vor sind die Hintergründe des Blutbads im Süden der Türkei unklar. Ein Mann, dessen Identität nicht bekannt ist, tötete zunächst seine Ex-Frau, dann zog er in der Stadt Mersin eine Blutspur mit vier weiteren Toten. Die Polizei konnte ihn nicht mehr lebend fassen.
Der bewaffnete Angreifer habe sich erschossen, nachdem er von der Polizei eingekreist worden war, berichtete die Nachrichtenagentur IHA am Dienstag. Bei den weiteren Getöteten handelt es sich den Berichten zufolge um den Besitzer eines Restaurants und einen Mitarbeiter, einen Hirten, der in der Nähe seine Tiere hütete, und einen Lkw-Fahrer an einer Tankstelle. Es blieb unklar, wer das sechste Opfer war.
Hier sehen Sie einen Zusammenschnitt der Livebilder von türkischen TV-Sendern vom Tatort und dem Spital:
Unterschiedliche Angaben gab es zum Alter des Angreifers. Während die Nachrichtenagentur DHA meldete, es handle sich um einen 17-Jährigen, berichteten die Agentur Anadolu und die Zeitung „Sabah“, der Täter sei 37 Jahre alt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.