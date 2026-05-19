Bittere Pleite – Neusiedl/See muss absteigen!

Der Titelkampf in der Regionalliga Ost bleibt weiter spannend. Nach dem Remis von Leader Gloggnitz ist in den letzten Runden noch alles möglich. Im Abstiegskampf hingegen ist die nächste Entscheidung gefallen. Der FavAC hat Neusiedl/See mit einem 3:0-Sieg in die Landesliga geschossen. Die Highlights gibt es im Video.