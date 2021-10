Am Brenner: Acht illegale Migranten auf Güterzug

Gegen 9 Uhr bemerkten Soldaten des Bundesheeres bei der Kontrollstelle Seehof in Gries am Brenner bei einem aus Italien kommenden Güterzug bei einem Lkw-Auflieger die aufgeschlitzte Plane. „Der Zug wurde schließlich am Bahnhof in Matrei angehalten und von Polizisten kontrolliert“, heißt es vonseiten der Exekutive.