Verletzter Alcaraz muss auch für Wimbledon absagen

„Bin nicht bereit“

„Meine Genesung verläuft gut und ich fühle mich deutlich besser, aber leider bin ich noch nicht bereit zu spielen. Deshalb muss ich auch auf die Rasenturniere im Queen‘s Club und in Wimbledon verzichten“, schrieb Alcaraz in den sozialen Netzwerken. Für die am Wochenende beginnenden French Open hatte der Titelverteidiger bereits vor fast einem Monat abgesagt. In Paris hatte er im Vorjahr in einem epischen Finale über fünf Sätze Jannik Sinner niedergerungen, im Endspiel von Wimbledon revanchierte sich der Südtiroler.