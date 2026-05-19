Tödliche Kuhattacke: Erste Konsequenzen gezogen

Nicht nur in Osttirol sitzt der Schock nach der tödlichen Kuhattacke auf eine Einheimische (67), bei der auch deren Ehemann (65) schwere Verletzungen erlitt, tief. Der Hergang des Unglücks am Sonntag, das wohl niemand beobachtet hat, liegt weiter im Dunkeln. Denn der 65-jährige Überlebende, der sich inzwischen auf der Normalstation der Klinik befindet, konnte laut Polizei bisher noch nicht dazu befragt werden.