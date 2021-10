Wohnungen in Wien als „Bunker“ für Migranten

Brennpunkt Wien-Favoriten! Nach der jüngsten Serie an Flüchtlingsaufgriffen kam es am Stadtrand neuerlich zum Großeinsatz: Sechs Schlepper und 19 Migranten wurden bei einem gezielten Polizeischlag wortwörtlich aus dem Verkehr gezogen. Die meisten der Migranten stranden in der Bundeshauptstadt in „Bunker“-Wohnungen, ehe die Reise weitergeht. Wofür die illegalen Übernachtungsgäste zusätzlich hinblättern müssen.