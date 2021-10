Gezielte Nachsorge mit dem Darmkrebs-Pass

Im Detail finden sich unter anderem die Patientengeschichte, Tumormarker, nächste Termine in der Endoskopie, Radiologie und Ambulanz in der Fachklinik sowie entsprechende Anmerkungen von den einzelnen Kontrollterminen. Der informative Begleiter enthält auch Wissenswertes über die Erkrankung selbst sowie Empfehlungen zur Ernährung, psychischen Gesundheit, Stoma (künstlicher Darmausgang) und Trainingstherapie nach einer Tumorerkrankung. Ebenso sind die Zeiten der Ambulanzen und der Online-Nachsorgeambulanz sowie wichtige Kontakte in der Fachklinik gesammelt.