Neuer Millionenauftrag für Andritz aus China

Chinesen vertrauen auf Graz

„Wir vertrauen auf die bewährte Technologie und Projektabwicklung von Andritz, um eine effiziente, zuverlässige und nachhaltige Produktion zu erreichen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer langfristigen Partnerschaft“, sagt Ying Guangdong von Sun Paper. Im Auftrag sind unter anderem eine High-Kappa-Faserlinie, ein Rückgewinnungskessel und eine Weißlaugenanlage mit integriertem Gasifizierungssystem enthalten.