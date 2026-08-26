Neuer Millionenauftrag für Andritz aus China

Erfolgsmeldung für die steirische Wirtschaft: Bei der Andritz AG ist ein Millionenauftrag für eine chinesische Papierfabrik eingegangen. Mitte 2027 sollen die neuen Komponenten in Betrieb gehen.
Andritz hat Aufträge im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus China erhalten. Nanning Sun Paper hat den Grazer Maschinenbauer neuerlich als Lieferanten für ein Zellstoff- und Papierprojekt in der Provinz Guangxi ausgewählt. Geliefert werden wesentliche Prozesstechnologien und Ausrüstung für eine dritte Zellstoffproduktionslinie sowie Systeme für die neue Papiermaschine PM21. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2027 geplant.
Chinesen vertrauen auf Graz
„Wir vertrauen auf die bewährte Technologie und Projektabwicklung von Andritz, um eine effiziente, zuverlässige und nachhaltige Produktion zu erreichen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer langfristigen Partnerschaft“, sagt Ying Guangdong von Sun Paper. Im Auftrag sind unter anderem eine High-Kappa-Faserlinie, ein Rückgewinnungskessel und eine Weißlaugenanlage mit integriertem Gasifizierungssystem enthalten.
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