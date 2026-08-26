USA: Acht Tote, weil 44-Jähriger ausziehen sollte

Eltern wollten, dass er auszieht

Dass Smith nicht auf eigenen Beinen stand, dürfte auch der Auslöser eines Familienstreits gewesen sein. Die Eltern baten S., auszuziehen, hieß es. Am Sonntag sei der 44-Jährige dann unangekündigt bei einem gemeinsamen wöchentlichen Abendessen der Familie aufgetaucht. Gegen 18 Uhr eröffnete er das Feuer. Seine Eltern, seine im Rollstuhl sitzende Oma (92), seine Schwester Megan und vier Nichten und Neffen im Alter von sieben bis 15 Jahren kamen ums Leben. Die zwölfjährige Nichte Charlotte dürfte noch den Notruf gewählt haben.