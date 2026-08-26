Jetzt rufen weitere Länder Dürre-Alarm aus

Wetterphänomen verstärkt Dürren

Zusätzlich zur fortschreitenden Erderwärmung verstärkt El Niño derzeit Probleme wie Dürren. Bei dem natürlich auftretenden Klimaphänomen erwärmt sich die Wasseroberfläche im östlichen und zentralen Pazifik nahe des Äquators, was weltweit Auswirkungen auf Wind, Luftdruck und Niederschläge hat. In der Folge steigt das Risiko für Wetterextreme. Üblicherweise tritt das Phänomen El Niño alle zwei bis sieben Jahre auf und dauert zwischen neun und zwölf Monate an.