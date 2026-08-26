Presse zerreißt Celtic: „Beschämend, erbärmlich!“

„Nach dem 0:1 sagst du: ‘Pack die Geige ein!‘“, war auch LASK-Trainer Didi Kühbauer zu diesem Zeitpunkt klar, dass es nun eine heroische Aufholjagd braucht. Und die gab es dann auch! Celtic war plötzlich völlig von der Rolle und der LASK vollbrachte das Wunder von Linz. Dank des 5:1-Erfolgs zog Österreichs Meister in die Ligaphase der Champions League ein und sorgte für Fassungslosigkeit bei Celtic.