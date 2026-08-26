Presse zerreißt Celtic: „Beschämend, erbärmlich!“

Heftiger Gegenwind für Celtic Glasgow! Nach der 1:5-Watschn beim LASK und dem Verpassen der Champions League wird der Traditionsverein von Schottlands Presse regelrecht zerrissen.
„Es war beschämend, erbärmlich, ja geradezu unfassbar, wie eine Mannschaft ein Spiel verlieren konnte, das sie so klar im Griff hatte“, kann es die „Scottish Sun“ nicht fassen. Es hatte aus der Sicht von Celtic eigentlich richtig gut ausgesehen. Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel gingen die Schotten auch am Dienstagabend in Linz in Führung.
„Nach dem 0:1 sagst du: ‘Pack die Geige ein!‘“, war auch LASK-Trainer Didi Kühbauer zu diesem Zeitpunkt klar, dass es nun eine heroische Aufholjagd braucht. Und die gab es dann auch! Celtic war plötzlich völlig von der Rolle und der LASK vollbrachte das Wunder von Linz. Dank des 5:1-Erfolgs zog Österreichs Meister in die Ligaphase der Champions League ein und sorgte für Fassungslosigkeit bei Celtic.
„Blamage mit dem historischen Tiefpunkt“
„Celtic erleidet eine Blamage mit dem historischen Tiefpunkt in Europa“, bilanziert „The Scotsman“. „Der Champions-League-Traum wurde auf eine Weise zunichtegemacht, dass man sich Sorgen darüber machen muss, wie es für sie und ihre Fans weitergeht.“
Auch in England schlägt das LASK-Wunder hohe Wellen. „Eine Nacht voller Demütigungen für den schottischen Meister. Nur wenige, die dieses Debakel miterlebt haben, werden jemals etwas Ähnliches gesehen haben. Es war kaum zu glauben“, meint die „Daily Mail“. Und die „BBC“ bringt es auf den Punkt und schreibt von einer der „dunkelsten Nächte der europäischen Geschichte“ für Celtic.
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