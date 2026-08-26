„Ich weiß, wie es schmeckt – wir wollen mehr!“

Showdown in Hütteldorf! Zwei Quali-Runden hat der SK Rapid überstanden, heute (18.45 Uhr) gilt es – nach dem Hinspiel-2:2 in Edinburgh – im Play-off den letzten Schritt zu gehen, gegen die Hearts in die lukrative Ligaphase der Conference League einzuziehen. Mit Stürmer Tonni Adamsen hat Rapid auch einen Europacup-Spezialisten. Nicht nur deshalb spricht viel für Grün-Weiß.
„Ein erstes Gefühl dafür habe ich hier ja schon bekommen, ich weiß, wie es schmeckt – aber wir alle wollen mehr.“ Natürlich hat sich Tonni Adamsen auch mit Rapids Europacup-Historie beschäftigt. Seit Sommer ist der Däne bei Grün-Weiß, er ahnt, was heute in Hütteldorf los sein wird.
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