Betriebe wollen wieder weniger Homeoffice

Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland will die Möglichkeiten für mobiles Arbeiten längerfristig ausbauen. Aber zwei Drittel der Betriebe wollen es wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückfahren, jeder zehnte Betrieb sogar unter das Vorkrisen-Level. Das geht aus einer Erhebung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor, für die zwischen dem 5. und 20. Juli Betriebe in ganz Deutschland befragt wurden.