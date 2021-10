Autonome Drohne düst mit 40 km/h durch den Wald

„Beim Manövrieren einer Drohne muss man die Umgebung in Sekundenbruchteilen verstehen, um die Drohne schnell auf kollisionsfreie Bahnen zu lenken“, sagt Professor Davide Scaramuzza, der die Robotics and Perception Group an der Universität Zürich leitet. „Dies ist sowohl für Menschen als auch für Maschinen sehr schwierig. Erfahrene Piloten können dieses Niveau nach Jahren andauernden Trainings erreichen. Aber Maschinen tun sich damit noch immer schwer.“