Heiraten wie auf Mallorca im Südburgenland

Planung muss langfristig sein

Erst seit vorigem Jahr gibt es das „Chamäleon am Eisenberg“ in Deutsch-Schützen. Betreiber Paul Ochsenhofer: „Wir haben etwa 40 Hochzeiten. Der Frühling ist gut gebucht, wir sind aber auch im August und September voll. Im Juli gäbe es noch freie Termine“, da ist es aber oft zu heiß zum Heiraten im Freien. Grundsätzlich werden Hochzeiten zwischen einem und zwei Jahre im Voraus gebucht. Auf Burg Schlaining etwa muss man 18 Monate davor anfragen, wenn man einen bestimmten Termin anpeilt. Wer flexibel ist, bekommt einen innerhalb von 9 bis 12 Monaten.