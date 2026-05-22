Wal auf Rekord-Trip: Von Brasilien nach Australien

Die Bilder stammen nicht nur von Forschenden, auch Laien können bei der Forschung mithelfen und Fotos auf Webseiten wie „happywhale.com“ hochladen. So sei über Jahrzehnte ein weltweites Tracking-Netz entstanden, erklärt Stack: „Die Wale wurden im Abstand von Jahrzehnten, von verschiedenen Personen in verschiedenen Teilen der Welt fotografiert, und dennoch können wir ihre Reise miteinander verknüpfen. Jedes Foto verbesserte unser Wissen über Wale und half, eine der extremsten Wanderungen aufzudecken, die je dokumentiert wurden.“