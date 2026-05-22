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„Respektlos“

Oliver Pocher stänkert über Amiras Schwangerschaft

Society International
22.05.2026 08:53
Oliver Pocher lässt kein gutes Haar an seiner schwangeren Ex-Ehefrau Amira Aly.
Oliver Pocher lässt kein gutes Haar an seiner schwangeren Ex-Ehefrau Amira Aly.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Hauter,Katrin, Hauter,Katrin / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während Amira Aly gerade im absoluten Baby-Glück schwelgt, wettert Oliver Pocher in seinem Podcast über seine Ex. „Ich finde es beschissen und respektlos“, schimpft er über das Verhalten der Moderatorin. Gratulieren will er seine Ex-Gattin zur Schwangerschaft nicht. 

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„Amira ist schwanger, also so stand es in der Zeitung“, stänkert Oliver Pocher in seinem Podcast „Patchwork Boys“, den er mit Pietro Lombardi hat, laut „Bild“-Zeitung gegen Amira Aly. Und weiter: „Ich habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen.“

Pocher erfuhr Baby-News aus Zeitung!
Alessandra Meyer-Wölden, ebenfalls Ex-Frau von Pocher und in der aktuellen Folge zu Gast, fragt erstaunt nach: „Hast du nicht?“ „Ich habe es aus der Zeitung erfahren“, klärt Pocher auf.

Oliver Pocher ärgert sich darüber, dass er von der Schwangerschaft von Amira Aly über die Medien ...
Oliver Pocher ärgert sich darüber, dass er von der Schwangerschaft von Amira Aly über die Medien erfahren musste.(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)

Für Meyer-Wölden unverständlich. „Ich finde, es gibt gewisse Situationen im Leben wie Heiraten, Kinderkriegen, wenn jemand stirbt, das sind so prägende, große Dinge im Leben, wo man sich genug im Griff haben kann, dass man den Telefonhörer abnimmt und sagt: ,Pass auf, lass uns kurz reden, kurz Waffenstillstand, das ist gerade los.‘“ Diese Dinge müsse man als Familie nicht aus der Zeitung erfahren, ist sie überzeugt.

Pocher enttäuscht über Amira
Und Pocher legt im Fall Amira nach. Denn was ihn überdies noch ärgere, sei, dass er seine Ex „an dem Tag, als das rausgekommen ist, noch gesehen. Sowohl gesehen als auch noch mal telefoniert“, verrät er.

Dennoch habe Amira nichts über ihre Schwangerschaft gesagt, im Gegenteil: Sie habe die gemeinsamen Kinder „wie bei einem Formel-1-Boxenstopp“ übergeben. „ich hatte nicht mal die Chance, mit ihr zu reden“, seufzt Pocher. Und nachdem er von der Schwangerschaft über die Medien erfahren habe, habe er nicht mal gewusst, ob seine Kinder schon Bescheid wüssten. 

Amira Aly zeigte in der letzten Woche erstmals auf Instagram ihr Babybäuchlein:

Auch mit Amira Alys neuem Partner, Moderator Christian Düren, geht Pocher hart ins Gericht. Er nehme es ihm „sehr persönlich, dass er versucht hat, mich zu schädigen“, schimpft er. Deshalb steht für ihn fest: „Ich muss niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne!“ 

„Finde ihn ja auch scheiße ...“
Auch gegen Amira schießt Pocher nochmals scharf. Seine Ex solle ihn nicht nur informieren, „wenn ich den beschissenen Schwimmkurs bezahlen soll“, schimpft er. „Dann finde ich, gehört es einfach dazu, dass man sagt: Übrigens bin ich schwanger geworden. Auch wenn sie mich beschissen findet und Christian mich beschissen findet. Ich finde ihn ja auch scheiße und er bleibt ein Vollidiot, egal ob er mit ihr ein Kind hat oder nicht.“

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Er finde es „beschissen und respektlos“, wie die ganze Sache mit Amiras Schwangerschaft abgelaufen sei, so Pocher abschließend.

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