„Wohl der Menschheit“: Mönche zündeten 5G-Mast an

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Villefranche-sur-Saône in der südöstlichen Region Rhône berichtete, hatten die beiden Männer im Alter von 39 und 40 Jahren gestanden, in der Nacht auf den 15. September in Saint-Forgeux, nordwestlich von Lyon, einen 5G-Mast in Brand gesetzt zu haben.