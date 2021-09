Mehr als nur „Kauwerkzeuge“

Mundgesundheit ist nicht nur von großer Bedeutung für ein schönes, gesundes Gebiss. Schäden an den Zähnen stehen auch in Zusammenhang mit dem Auftreten von Krankheiten. Nicht nur die chinesische, sondern zunehmend auch die westliche Medizin beschäftigt sich mit der Zahn-Organ-Beziehung. Meridiane (Energieleitbahnen) verbinden die verschiedenen Bereiche des Körpers zu einem komplexen System. Auch über Blut- und Lymphbahnen gelangen zum Beispiel Entzündungsstoffe von Zähnen, Kiefer sowie Zahnfleisch in den Organismus. Die Nerven leiten sämtliche Informationen vom Gebiss zum Gehirn und von dort in alle Areale des Körpers. Es können daher Beschwerden ihren Ursprung an einer ganz anderen Stelle - wie etwa den Zähnen - haben, die mitunter keine Symptome erkennen lässt.