Texas erteilt Facebook & Co. „Maulkorb-Verbot“

Kritiker orten Verfassungsverstoß

Das Gesetz soll demnach Social-Media-Unternehmen mit mehr 50 Millionen monatlichen Nutzern - also etwa Facebook, Twitter oder YouTube - daran hindern, „Nutzer einfach aufgrund ihrer politischen Ansichten zu sperren“, wie es in einer offiziellen Mitteilung Abbotts heißt. In Kraft treten soll das Gesetz im Dezember, Kritikern zufolge dürfte es jedoch gegen das per Verfassung garantierte Recht privater Unternehmen, zu entscheiden, welche Art von Inhalten auf ihren Plattformen erlaubt sind, verstoßen.