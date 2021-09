Verkäufer spielen bei kaputtem Handy oft auf Zeit

Rechte oftmals nicht bekannt

Aus Sicht der Konsumentenschützer problematisch ist, dass viele Kunden ihre Rechte nicht kennen: Beim Kauf eines Smartphones bestehe zwei Jahre Gewährleistung für Mängel, die beim Kauf vorhanden waren. In den ersten sechs Monaten sei dieses Recht am stärksten. Wird das Handy in dieser Zeit unverschuldet defekt, gilt die Vermutung, dass der Mangel schon beim Kauf vorhanden war. Gegenteiliges müsste der Verkäufer beweisen. Nach sechs Monaten liege die Beweislast beim Erwerber, was in der Praxis aber oft unmöglich sei. Das erschwere die Durchsetzung von Forderungen sehr.