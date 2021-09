Neurodermitis: Noch großer Aufklärungsbedarf!

Langer Weg zur passenden Therapie

Neurodermitis ist nicht heilbar. „Hinsichtlich der Therapie hat sich jedoch in den vergangenen zwei bis drei Jahren sehr viel getan“, berichtete OA Dr. Christine Bangert, Leiterin der Neurodermitis Sprechstunde an der Universitätshautklinik für Dermatologie, MedUni Wien bei einem Online-Pressegespräch. Die Palette an Behandlungsmöglichkeiten ist mittlerweile sehr umfangreich. Regelmäßige Basispflege für die Haut, aber auch Lichttherapie, Klimatherapie usw. kommen zum Einsatz. Zwei von 100 Teilnehmer erhalten Biologika (therapeutische Antikörper). Moderne Systemtherapien können etwa bei Patient mit mittelschwerer bis schwerer Ausprägung schnell und deutlich den Juckreiz lindern. Ganz neu zugelassen sind die rasch wirkenden Januskinase-Hemmer (JAK-Inhibitoren), die als Tabletten eingenommen werden und entzündungsfördernde Botenstoffe blockieren.