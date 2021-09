Hunderte E-Scooter mit Fett fahruntauglich gemacht

Wie die Tageszeitung „Kommersant“ berichtete, haben sich mittlerweile rund zehn Millionen Menschen in Russland bei Verleihern angemeldet - allerdings gebe es bei Weitem nicht so viele E-Scooter. Vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie sei die Nachfrage gewachsen, weil so eine Fahrt in vollen Bussen oder U-Bahnen umgangen werden könne, hieß es. Experten warnen, dass künftig vermehrt nicht mehr gebrauchte Akkus von E-Rollern illegal in der Natur entsorgt werden könnten.