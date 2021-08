VW Bulli: Drei Plattformen für die Transporter

Irgendwann ist einfach Feierabend. Fahrzeugplattformen können nicht bis in alle Ewigkeit modernisiert werden, um sämtlichen Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Elektronik gerecht zu werden. Genau an diesem Punkt befanden sich vor einigen Jahren die Strategen von VW Nutzfahrzeuge in Hannover, als es darum ging, wie man die Zukunft des T6 (Bulli) gestalten soll.