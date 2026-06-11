Das ist die meistverkaufte Automarke in Österreich

Spannend wird es bei der Aufteilung nach Käufergruppen. Bei den Firmenkunden und öffentlicher Verwaltung siegt ebenfalls der VW Golf – und zwar deutlich mit 3104 Neuzulassungen. Der Škoda Octavia landet mit 2163 auf Platz zwei, gefolgt vom SEAT Ibiza mit 1583. Der BMW X1 erreicht 1453 Einheiten, der elektrische Škoda Enyaq kommt auf 1452 – nur eine Zulassung weniger. Es folgen der VW Bus mit 1395 und der Škoda Elroq mit 1341. Firmen setzen also nicht nur auf Klassiker wie Golf und Octavia, sondern zunehmend auch auf E-Modelle von Škoda.