Weltpremiere des VW T7: Was der neue VW-Bus kann

Teilzeitstromer von Anfang an

Vom Start weg kommt er als Plug-in Hybrid mit 218 PS und einer 13-kWh-Batterie, außerdem stehen zwei Benzinmotoren mit 136 PS und 204 PS zur Wahl. Der 150-PS-TDI folgt Anfang 2022, ein Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb soll in einigen Jahren folgen. Die Verbrenner sind an ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt, das PHEV hat ein Sechsgang-DSG, in das der Elektromotor integriert ist. Geschaltet wir „by wire“, statt eines Wählhebels gibt es also wie in den aktuellen Pkw einen kleinen Stick, was noch mehr Platz zum Durchstieg schafft.