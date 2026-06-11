WM: Südkorea gegen Tschechien ab 4 Uhr LIVE

Erster Spieltag bei der Fußball-WM in Nordamerika! Südkorea spielt gegen Tschechien. Um 4 Uhr beginnt die Partie. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
In Guadalajara setzt Tschechien bei seinem WM-Comeback nach 20 Jahren auf taktische Disziplin und starke Physis. Stars wie 2006 mit Tomas Rosicky und Pavel Nedved fehlen der Auswahl von Teamchef Miroslav Koubek, der nach schwacher WM-Qualifikation mit dem Tiefpunkt einer Niederlage gegen die Färöer im vergangenen Dezember übernommen hat und Tschechien über das Play-off zur Endrunde führte. Koubek setzt im Mittelfeld auf Tomas Soucek von West Ham United, den torgefährlichen Pavel Sulc von Olympique Lyon und Routinier Vladimir Darida, für Tore soll in erster Linie Patrik Schick von Bayer Leverkusen sorgen.
Während für die aktuellen tschechischen Profis die WM Neuland ist, ist Gegner Südkorea mit sehr viel Erfahrung angereist. Zum elften Mal in Serie haben sich die Südkoreaner für die WM-Endrunde qualifiziert, so wie 2022 will man wieder in die K.o.-Runde einziehen. Angeführt wird das Team von Lee Kang-in von Champions-League-Sieger Paris St-Germain und Bayern-Verteidiger Kim Min-jae sowie dem ehemaligen Tottenham-Torjäger Son Heung-min. Son hält bei 56 Toren im Nationalteam, zwei fehlen ihm noch auf den nationalen Rekordtorschützen Cha Bum-kun. „Das erste Match gibt die Richtung vor, das gibt einigen Druck“, erklärte Torhüter Kim Seung-gyu vor seinem vierten WM-Turnier.
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