WM: Südkorea gegen Tschechien ab 4 Uhr LIVE

Während für die aktuellen tschechischen Profis die WM Neuland ist, ist Gegner Südkorea mit sehr viel Erfahrung angereist. Zum elften Mal in Serie haben sich die Südkoreaner für die WM-Endrunde qualifiziert, so wie 2022 will man wieder in die K.o.-Runde einziehen. Angeführt wird das Team von Lee Kang-in von Champions-League-Sieger Paris St-Germain und Bayern-Verteidiger Kim Min-jae sowie dem ehemaligen Tottenham-Torjäger Son Heung-min. Son hält bei 56 Toren im Nationalteam, zwei fehlen ihm noch auf den nationalen Rekordtorschützen Cha Bum-kun. „Das erste Match gibt die Richtung vor, das gibt einigen Druck“, erklärte Torhüter Kim Seung-gyu vor seinem vierten WM-Turnier.