IT-Sicherheitsforscher übertölpelt E-Scooter-Dieb

Gestohlener Scooter stand in E-Bike-Shop

Gemeinsam mit den Polizisten folgte Guido dem Signal, das schließlich in einen E-Bike-Shop führte. Prompt gab sein iPhone einen Signalton von sich: Der gestohlene Scooter musste ganz in der Nähe sein. Dann wurden Guido und sein fahrbarer Untersatz wieder vereint: Der Bestohlene ließ die am Fahrzeug versteckten Airtags Geräusche von sich geben und präsentierte seine E-Scooter-App, die sich sofort mit dem gestohlenen Fahrzeug verband.