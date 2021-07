Sondersitzung: Blümel im Kreuzfeuer der Kritik

Der in der Vorwoche zu Ende gegangene Ibiza-U-Ausschuss hat eine Nachspielzeit bekommen - und zwar in Form einer von SPÖ und FPÖ beantragten Sondersitzung des Nationalrats. Nicht zum ersten Mal stand dort Finanzminister Blümel im Kreuzfeuer der Kritik. Grund für die Sitzung war dessen Aktenlieferung an den Ibiza-U-Ausschuss, die nicht nur verspätet, sondern laut Opposition auch unvollständig erfolgte. „Es sind Tausende Akten, Unterlagen, elektronische Dateien und E-Mails, die Sie dem Untersuchungsausschuss 18 Monate verheimlicht haben“, sagte SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker ergänzte: „Es geht darum, dass es einen Finanzminister gibt, der Regeln und Gesetze missachtet.“ Auch der grüne Koalitionspartner schoss sich auf Blümel ein. „Niemand steht über dem Gesetz, und das bekommen Sie jetzt zu spüren“, sagte Fraktionsführerin Nina Tomaselli.