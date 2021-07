Sobotka zog Bilanz und tadelte Justizministerium

Der Nationalratspräsident kritisierte auch, dass Akten nicht geschwärzt worden seien, obwohl es seiner Meinung nach notwendig gewesen wäre, um Unbeteiligte zu schützen. So sieht Sobotka das Briefgeheimnis verletzt, durch Leaks an die Medien, aber auch durch das „Absenden“ bestimmter Akten an sich - konkret durch das Justizministerium, wie er auf Nachfrage sagte.