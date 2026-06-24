EU zieht Chemie-Bremse für Millionen Arbeiter

Regelungen für PAK und Dioxan

Mehr als 1,2 Millionen Menschen haben bei der Arbeit Kontakt zu polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), vor allem bei der Stahl-, Eisen- und Aluminiumproduktion. Dafür wird ein neuer Grenzwert festgelegt (0,00007 mg/m3), ebenso wie für die Substanz 1,4-Dioxan (7,3 mg/m3, wobei über kurze Zeit auch 73 mg/m3 zulässig sind). Dioxan wird laut Kommission häufig als Lösungsmittel in der chemischen und textilen Produktion sowie in Haushaltswaschmitteln verwendet wird.