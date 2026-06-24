EU zieht Chemie-Bremse für Millionen Arbeiter

Das EU-Parlament und die Mitgliedsländer wollen Arbeiter besser vor schädlichen Chemikalien schützen und haben sich auf neue Grenzwerte für bestimmte Stoffe geeinigt. Das soll in den kommenden 40 Jahren mehr als 20.000 Erkrankungen verhindern.
Vertreter von EU-Parlament und Mitgliedstaaten einigten sich am Abend auf neue Grenzwerte für mehrere Stoffe. Betroffen sind Substanzen, die zum Beispiel in Batterien für E-Autos oder in der Stahlproduktion entstehen. Das soll in den kommenden 40 Jahren rund 1700 Lungenkrebsfälle sowie 19.000 andere Erkrankungen verhindern. Insgesamt betreffen die Änderungen nach früheren Angaben der EU-Kommission mehr als 2,5 Millionen Arbeitnehmer in der EU, die den Substanzen ausgesetzt sind.
Künftig sind auch Schutzmaßnahmen gegen Schweißrauch verpflichtend. Dieser kann laut EU-Kommission Chrom-, Nickel- und Cadmiumverbindungen enthalten, die Krebs auslösen beziehungsweise das Risiko dafür stark erhöhen können.
Neue Kobalt-Grenzwerte
Mit den neuen Grenzwerten wird festgelegt, wie stark Arbeitnehmer diesen Stoffen im Laufe von acht Stunden maximal ausgesetzt sein dürfen. Für Kobalt und seine anorganischen Verbindungen liegt dieser Grenzwert künftig bei 0,01 Milligramm pro Kubikmeter (mg/m3) für Partikel, die durch Nase und Mund eingeatmet werden können, und 0,0025 mg/m3 für feinere Partikel, die tiefer in die Lunge gelangen können.
Die Substanzen werden laut EU-Kommission häufig bei der Herstellung von Batterien insbesondere für Elektrofahrzeuge und bei Herstellungsverfahren für Magnete und Hartmetalle verwendet. Die Industrie hat sechs Jahre Zeit für die Anpassung, während dieser Übergangszeit gelten höhere Grenzwerte.
In hohen Konzentrationen ist Kobalt laut Umweltbundesamt als giftig, krebserregend und erbgutverändernd eingestuft. In der EU sind nach Angaben der EU-Kommission 113.000 Arbeitnehmer dem Metall und seinen anorganischen Bestandteilen ausgesetzt.
Regelungen für PAK und Dioxan
Mehr als 1,2 Millionen Menschen haben bei der Arbeit Kontakt zu polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), vor allem bei der Stahl-, Eisen- und Aluminiumproduktion. Dafür wird ein neuer Grenzwert festgelegt (0,00007 mg/m3), ebenso wie für die Substanz 1,4-Dioxan (7,3 mg/m3, wobei über kurze Zeit auch 73 mg/m3 zulässig sind). Dioxan wird laut Kommission häufig als Lösungsmittel in der chemischen und textilen Produktion sowie in Haushaltswaschmitteln verwendet wird.
Die nächsten Schritte
Bevor die Änderungen in Kraft treten, müssen die Mitgliedstaaten und das Parlament die Vereinbarung noch formell bestätigen. Das ist normalerweise eine Formalie. Nach dem Beschluss sollen die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit haben, die Regeln in ihr nationales Recht umzusetzen.
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