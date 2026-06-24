Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Grenzwerte kommen

EU zieht Chemie-Bremse für Millionen Arbeiter

Außenpolitik
24.06.2026 09:42
Die EU hat sich auf neue Grenzwerte für schädliche Chemikalien geeinigt, die auch die ...
Die EU hat sich auf neue Grenzwerte für schädliche Chemikalien geeinigt, die auch die Stahlproduktion betreffen.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das EU-Parlament und die Mitgliedsländer wollen Arbeiter besser vor schädlichen Chemikalien schützen und haben sich auf neue Grenzwerte für bestimmte Stoffe geeinigt. Das soll in den kommenden 40 Jahren mehr als 20.000 Erkrankungen verhindern.

0 Kommentare

Vertreter von EU-Parlament und Mitgliedstaaten einigten sich am Abend auf neue Grenzwerte für mehrere Stoffe. Betroffen sind Substanzen, die zum Beispiel in Batterien für E-Autos oder in der Stahlproduktion entstehen. Das soll in den kommenden 40 Jahren rund 1700 Lungenkrebsfälle sowie 19.000 andere Erkrankungen verhindern. Insgesamt betreffen die Änderungen nach früheren Angaben der EU-Kommission mehr als 2,5 Millionen Arbeitnehmer in der EU, die den Substanzen ausgesetzt sind.

Künftig sind auch Schutzmaßnahmen gegen Schweißrauch verpflichtend. Dieser kann laut EU-Kommission Chrom-, Nickel- und Cadmiumverbindungen enthalten, die Krebs auslösen beziehungsweise das Risiko dafür stark erhöhen können. 

Neue Kobalt-Grenzwerte
Mit den neuen Grenzwerten wird festgelegt, wie stark Arbeitnehmer diesen Stoffen im Laufe von acht Stunden maximal ausgesetzt sein dürfen. Für Kobalt und seine anorganischen Verbindungen liegt dieser Grenzwert künftig bei 0,01 Milligramm pro Kubikmeter (mg/m3) für Partikel, die durch Nase und Mund eingeatmet werden können, und 0,0025 mg/m3 für feinere Partikel, die tiefer in die Lunge gelangen können.

Kobalt ist in hohen Konzentrationen giftig.
Kobalt ist in hohen Konzentrationen giftig.(Bild: RHJ - stock.adobe.com)

Die Substanzen werden laut EU-Kommission häufig bei der Herstellung von Batterien insbesondere für Elektrofahrzeuge und bei Herstellungsverfahren für Magnete und Hartmetalle verwendet. Die Industrie hat sechs Jahre Zeit für die Anpassung, während dieser Übergangszeit gelten höhere Grenzwerte.

In hohen Konzentrationen ist Kobalt laut Umweltbundesamt als giftig, krebserregend und erbgutverändernd eingestuft. In der EU sind nach Angaben der EU-Kommission 113.000 Arbeitnehmer dem Metall und seinen anorganischen Bestandteilen ausgesetzt.

Lesen Sie auch:
Umweltaktivisten fordern schon lange ein Verbot von PFAS, sogenannten Ewigkeitschemikalien (im ...
Mit Ausnahmen
Ewigkeitschemikalien: EU-Behörde empfiehlt Verbot
26.03.2026
Ausnahmen und Fristen
EU lockert Verbote für Schadstoffe in Kosmetika
17.06.2026
Krone Plus Logo
EU-Lohntransparenz
Warum das Kollegengehalt vorerst geheim bleibt
06.06.2026

Regelungen für PAK und Dioxan
Mehr als 1,2 Millionen Menschen haben bei der Arbeit Kontakt zu polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), vor allem bei der Stahl-, Eisen- und Aluminiumproduktion. Dafür wird ein neuer Grenzwert festgelegt (0,00007 mg/m3), ebenso wie für die Substanz 1,4-Dioxan (7,3 mg/m3, wobei über kurze Zeit auch 73 mg/m3 zulässig sind). Dioxan wird laut Kommission häufig als Lösungsmittel in der chemischen und textilen Produktion sowie in Haushaltswaschmitteln verwendet wird.

Die nächsten Schritte
Bevor die Änderungen in Kraft treten, müssen die Mitgliedstaaten und das Parlament die Vereinbarung noch formell bestätigen. Das ist normalerweise eine Formalie. Nach dem Beschluss sollen die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit haben, die Regeln in ihr nationales Recht umzusetzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
24.06.2026 09:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
174.996 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
139.285 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.351 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1432 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1207 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
820 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr Außenpolitik
Neue Grenzwerte kommen
EU zieht Chemie-Bremse für Millionen Arbeiter
„Schlechtes Timing“
Trump empört: Senat für Ende der Angriffe auf Iran
Kim: „Nach Plan“
Nordkorea will Marine mit Atomwaffen aufrüsten
„Geben ihnen nichts“
Brunner verteidigt Treffen mit Taliban-Delegation
Aberkennung gefordert
Prominenter Ehrenbürger muss um die „Ehre“ bangen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf